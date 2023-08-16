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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

على محمد يجدد تعاقده مع سلة الاتحاد السكندري لموسمين

على محمد يجدد تعاقده
على محمد يجدد تعاقده مع سلة الاتحاد السكندري موسمين رسمياً
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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، في تجديد التعاقد مع على محمد ،لاعب الفريق الأول لكرة السلة ،لمدة موسمين ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

يتواجد على محمد ،ضمن قائمة معسكر المنتخب القومى المصرى بالإمارات،حاليآ أستعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم و التي تقام فاعلياته بالفلبين خلال الفترة من 25 أغسطس الجارى و حتى 10 سبتمبر 2023 .

و يُجيد " على " اللعب بمركز الارتكاز  " 4 " و " 5 "   ووقع على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر و الذى يمتد لموسمين .

عقد اللاعب جلسة  خاصة من محمد مصيلحي ،رئيس نادي الاتحاد السكندري ، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد وذلك حرصاً من مجلس إدارة النادى على تواجد و أستمرار العناصر المتميزه بالفريق و لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .

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