في ستة أشهر فقط.. أكثر من 4 آلاف حالة وفاة في حوادث الطرق بنيجيريا

أعلنت الهيئة الفيدرالية لسلامة الطرق في نيجيريا تسجيل 4387 حالة وفاة جراء حوادث الطرق خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، إضافة إلى 14 ألفًا و108 مصابين خلال الفترة ذاتها وعلى مستوى 36 ولاية نيجيرية.

وأرجع مسئول بهيئة سلامة الطرق في نيجيريا، تلك الحوادث نتيجة للرحلات الليلية، والإرهاق، والتجاوز الخطير، واستخدام الإطارات منتهية الصلاحية، والسرعة، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت أن معظم السائقين في تلك الحوادث إما غير مدربين بالقدر الكافي أو عديمي الخبرة.

ولفت المسئول إلى إنقاذ نحو 15 ألفًا و789 شخصًا من حوادث المرور خلال الفترة ذاتها دون أن يتأذوا، مشيرًا إلى تراجع عدد حوادث الشاحنات وناقلات المواد السائلة، منوهًا بأن السائقين يستغلون غياب رجال الهيئة خلال الليل لخرق أنظمة المرور.

وأضاف أن الهيئة الفيدرالية لسلامة الطرق في نيجيريا سجلت 4691 حادث طريق خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023.

ووفقا لهيئة سلامة الطرق، فإنه من أجل الحد من حوادث الطرق جرى مطالبة مالكي الشاحنات بضرورة تزويدها بكاميرات لمراقبة أنشطة السائقين على مدار الساعة، فضلًا عن تركيب صمامات أمان في ناقلات السوائل (شاحنات الصهريج) لمنع تسرب السوائل حال وقوع حادث.

