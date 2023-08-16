طرح السكر في البورصة المصرية للسلع.. وغدا تداول أول جلسة

صرح الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، في تصريحات صحفية، بأنه اتساقًا مع سياسة الدولة، وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، إضافة إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الإمداد، فقد تم التوافق مع البورصة للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.

وفى هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

هذا وتنوه البورصة أن أول جلسة تداول ستكون يوم الخميس الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.

وقد أفاد عشماوي بأن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.

وأشار عشماوي إلى أنه جار دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.