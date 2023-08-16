الأركان الأوكرانية: تصدينا لهجوم روسي بالقرب من أفدييفكا

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي بالقرب من أفدييفكا، حيث تم تسجيل حوالي 30 اشتباكا قتاليا على طول خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان لها - "في قطاع أفدييفكا، شن الروس هجمات فاشلة جنوب أفدييفكا، منطقة دونيتسك، ونفذ الروس غارات جوية في منطقة أفدييفكا ونيفيلسك. وأكثر من 10 مدن، بما في ذلك نوفوكالينوف، سيمينيفكا، ياسنوبروديفكا، كارليفكا ونيفيلسك في منطقة دونيتسك، لقصف مدفعي".

وأضاف البيان "شنت روسيا الليلة الماضية، هجوما على أوكرانيا، باستخدام طائرات بدون طيار من طراز شاهد -136 / 131 هجومية أحادية الاتجاه، ويجرى حاليا توضيح التقارير المتعلقة بنتائج هذا الهجوم.. كما شن الروس 42 هجوما صاروخيا و56 ضربة جوية ونفذوا 36 هجوما من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال، وأضرار بالمباني السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية".

وأشارت إلى أن القوات الجوية الأوكرانية شنت - خلال الساعات الـ24 الماضية - 7 ضربات على مناطق تمركز فيها عسكريون وأسلحة ومعدات روسية.. ولا يزال احتمال قيام الروس بشن ضربات صاروخية وجوية على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا مرتفعا.