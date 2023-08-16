الأسواق الأمريكية تغلق منخفضة

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الثلاثاء على انخفاض؛ بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 361.24، بما يعادل 1%، عند 34946.39 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بوز 500 الأوسع نطاقًا 51.90، مايعادل 1.2 %، عند 4437.82 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك 157.28، مايعادل 1.1 % عند 13631.05 نقطة.

وقفزت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 % في يوليو،مرتفعة من 0.3 % عن الشهر السابق؛ مما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التوسع في أوائل الربع الثالث.

وفي سعر الذهب،انخفاض العقود الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1940.20 دولارًا للأوقية في بورصة نيويورك.

وفي سعر النفط،انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.44 دولار أو 1.8 % عند 81.07 دولارًا للبرميل.