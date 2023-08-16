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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسواق الأمريكية تغلق منخفضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الثلاثاء على انخفاض؛ بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

 وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 361.24، بما يعادل 1%، عند 34946.39 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بوز 500 الأوسع نطاقًا 51.90، مايعادل 1.2 %، عند 4437.82 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك 157.28، مايعادل 1.1 % عند 13631.05 نقطة.

 وقفزت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 % في يوليو،مرتفعة من 0.3 % عن الشهر السابق؛ مما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التوسع في أوائل الربع الثالث.

 وفي سعر الذهب،انخفاض العقود الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1940.20 دولارًا للأوقية في بورصة نيويورك.

 وفي سعر النفط،انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.44 دولار أو 1.8 % عند 81.07 دولارًا للبرميل.

الأسهم الأمريكية انخفاض بورصة نيويورك