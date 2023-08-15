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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة الطاقة الروسية تُعلن عقد مناقشات مع جنوب إفريقيا لإنشاء محطة لتوليد الطاقة بالغاز

وزارة الطاقة الروسية
وزارة الطاقة الروسية
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أعلنت وزارة الطاقة الروسية عن إجراء مناقشات مع المسؤولين في جنوب إفريقيا بشأن إقامة عدد من المشاريع المشتركة في مجال الطاقة؛ بما في ذلك إنشاء محطة لتوليد الطاقة بالغاز في جنوب إفريقيا.

وأوضحت وزارة الطاقة الروسية – في بيان لها اليوم الثلاثاء- أن تلك المناقشات أجراها وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف خلال لقائه مع سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا.

وقال شولجينوف خلال الاجتماع: “إن بلداننا مهتمة بتطوير التعاون في مجال الطاقة ذي المنفعة المتبادلة.. واليوم، نعمل مع شركائنا في جنوب إفريقيا على إمكانية بناء محطة طاقة تعمل بالغاز”.. وأضاف: “نناقش بالفعل توريد المعدات وإمكانية تنظيم توريد المعدات الروسية”.

كما ناقش الطرفان التعاون التجاري بينهما في مجال النفط والمنتجات النفطية، كما تطرقا إلى القضايا المتعلقة بتشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في جنوب إفريقيا.

وزارة الطاقة الروسية أفريقيا الغاز