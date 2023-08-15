بالصور.. كواليس حفل أبو في الساحل الشمالي

أشعل المطرب أبو أجواء الساحل الشمالي بأجدد حفلاته الغنائية في موسم الصيف احتفالا بألبومه الجديد.



وأمتع أبو جمهوره بالعرض الحي الأول لأغنيات ألبومه الجديد "فارق ع الكل"، الذي أطلق أولى أغنياته خلال الأسبوعين الماضيين، بداية من أغنية "هوليلا" التي تخطت حاجز الثلاث ملايين مشاهدة، مرورًا بأغنية "دغدغة" التي تصدرت التريند وقت نزولها وتخطت خلال أيام حاجز المليون المشاهدة.

استهل أبو جولة حفلات الألبوم من الساحل الشمالي عبر إحيائه حفل عيد ميلاد "ماني فيللوز"، التي تصدر اسمها تريندات منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع ظهور أغنية "الفلوس" للنجم أحمد سعد، خاصة بعد تسريب فيديو من كواليس التصوير ظهر خلالها سعد بتأدية رقصة مبتكرة على طريقته أعادت للأذهان رقصته الشهيرة في أغنية "سايرينا يا دنيا".



تمكنت أغنية "الفلوس" من اجتياح عالم صانعي المحتوى ممن قرروا اللعب على وتر كلماتها "الفلو فلو الفلوس"، التي تجسد احتياجنا للكثير من الفلوس وموزانة مواردنا المالية للاستمتاع بأجازة الصيف، شارك في الحملة عدد من نجوم السوشيال ميديا مثل عمرو وهبة وخالد جواد وشهد الشاطر.



اختتم أبو بحفل الساحل الشمالي مرور ست سنوات على بداية رحلة "ماني فيللوز"، كأول تطبيق أونلاين مصري يجسد فكرة "الجمعيات"، وكيفية إدارة المدخرات المالية بشكل سلس وسهل للمصريين يمكنهم من الوصول لمبالغ مالية تصل لمليون جنيه.