سموحة يتعاقد مع محمود وحيد لاعب الأهلي في الميركاتو الصيفي

أعلن مسئولو نادي سموحة ،برئاسة محمد فرج عامر ، عن التعاقد مع محمود وحيد ، لاعب الأهلي ،لمدة موسم واحد ، على سبيل الإعارة ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، في إطار خطة تدعيم الميركاتو الصيفي لفريق الكرة ضمن استعدادات الموسم الجديد .

ويواصل الفريق السكندري ،بقيادة أحمد سامي ،تدريباته الجماعية ، على ملعب النادي ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وينتظر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ، إجراء قرعة منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد .

ومن المنتظر أن يخوض سموحة عدد من المباريات الودية مع فرق متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد .