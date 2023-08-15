الزمالك يلجأ لإعارة بعض اللاعبين الشباب قبل بدء الموسم الجديد

استقرت إدارة الكرة بالزمالك، على إعارة بعض الناشئين بالنادي بعد تلقيهم عروض من أندية الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يتم تحديد الأسماء النهائية التي ستخرج للإعارة بعد جلسة مع المدرب أوسوريو، حيث سيوافق على إعارة بعض الأسماء، ويتمسك بالبعض الآخر مع الفريق الأبيض لحاجة الفريق لخدماتهم فنيا .

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.