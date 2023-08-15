45 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2220 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد موجة مع الارتفاعات مع نهاية الأسبوع الماضي.

كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، لتقترب من مستوى 1900 دولار بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد توضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي، كما تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي في يوليو هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

تراجعت أسعار الذهب بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومع ختام تعاملات مساء أمس الإثنين، ليسجل عيار 21 مستوى 2220 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، لتسجل مستوى 1902 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 2537 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1903 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1480 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 125 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2390 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1913 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1910 دولارات.