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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل": ختام تدريب الدفعة الثالثة من شباب الإسكندرية على مهنة تصنيع الأسماك

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تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بشأن ختام المرحلة الثالثة لتدريب الشباب من الجنسين في مجال تصنيع الأسماك، وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ30 متدربا ومتدربة، فى إطار بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات سمرمون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم تواكب التطورات والتغيرات في متطلبات سوق العمل.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه جرى تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للخريجين في مجال تصنيع الأسماك لعدد 30 متدربا ومتدربة وذلك بقاعة المديرية، بعد انتهاء مدة التدريب التى تمثلت فى 11 ساعة تدريبية لمدة 3 ايام، فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والدكتور هاني المنشاوي رئيس مجموعة شركات سمرمون، وذلك لتأهيلهم لتوفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم والبدء في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي.

وأكد وكيل المديرية، أنه ستقوم المديرية بتوفير فرص عمل للخريجين فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى للراغبين فى الحصول على فرصة عمل ، كما يمكن للشباب راغبى الالتحاق بفرص التدريب التقديم من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة أو إدارة بحوث العمالة لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.

كما حضر فعاليات الختام ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب.

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