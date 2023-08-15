أمن القاهرة يطارد تجار الكيف ويضبط 9 متهمين.. صور

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية مكبرة لضبط حائزي ومروجي المواد المخدرة بمختلف أنحاء القطاع.

ونجحت الحملة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية بياناتها كالتالي:

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلوجرام، سلاح أبيض".

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,5 كيلوجرام".

ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,200 كيلوجرام – سلاح أبيض".

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام".

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلوجرام".

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وزنت050,2 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,800 كيلو جرام، ميزان حساس".

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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