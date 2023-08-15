"وزارة الإنتاج الحربي" تشارك بأحدث صناعات الري في معرض "أجري بيزنس"

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي والمستشار الإعلامي للوزير محمد بكر، إن قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي سوف يشارك بمنتجات شركتي حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وحلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) في معرض "أجرى بيزنس" المقرر إقامته خلال الفترة من17 - 19 /8 /2023.

وأشار "بكر" إلى أن معرض "أجري بيزنس" أول معرض مصري يهتم بالزراعة والري والطاقة الشمسية؛ لافتاً إلى أن شركات الإنتاج الحربي ستشارك خلال هذا المعرض بأحدث منتجاتها من أجهزة الري التقليدية و جهاز الري المحوري، وأن هذا المعرض يعد أول ملتقى للمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة سواء المستوردين أو الموزعين أو المزارعين والمهندسين الزراعيين والخبراء.

كما أكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاشتراك في المعارض المختلفة، حيث تعمل الشركات التابعة للوزارة على توفير المنتجات المدنية مستغلة فائض الطاقات الإنتاجية لديها بجودة عالية وبأسعار منافسة للمساهمة في تحسين الاقتصاد القومي.