بوتين: موسكو تولي أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية المميزة مع الهند

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تولي أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص مع الهند.

وقال بوتين - في برقية تهنئة أرسلها لرئيسة الهند دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بمناسبة العيد الوطني للهند - إن "الهند حققت نجاحات عديدة في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية"، مضيفا أن الهند "تتمتع بمكانة مرموقة عالميا وتلعب دورا بناء هاما في الشؤون الدولية".

وأعرب - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - عن "ثقته باستمرار العلاقات المشتركة من خلال الجهود في بناء تعاون ثنائي مثمر في جميع المجالات، فضلا عن الشراكة البناءة في معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي؛ بما يصب في مصلحة شعبي البلدين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".