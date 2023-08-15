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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صورة سيلفي تتسبب في مصرع شاب إيطالي عقب محاولته منع هاتفه من السقوط

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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في قصة جديدة عن هوس العالم بالهواتف المحمولة  لقي شاب إيطالي مصرعه من أعلى قمة جبلية بسبب محاولته منع هاتفه من السقوط.

هذه القصة المروعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب صورة سيلفي للشاب مع صديقته قبل لحظات من وفات.

في الصورة ظهر الشاب الإيطالي أندريا مازيتو (30 عاما) مبتسما وخلفه صديقته بين جبال إيطالية، حيث كانا يتجولان ولكن وفقا للتقارير أسقط مازيتو هاتفه المحمول من أعلى القمة ليسقط هو كذلك من أعلى 200 متر بينما كان يحاول الإمساك به.

وكتبت صديقته سارة براغانتي إن هذه الصورة الملعونة على حد وصفها هي الأخيرة لهما معا قبل لحظات من سقوطه للهلاك.

وكان مازيتو يتسلق صخرة ألتار نوتو في مسقط رأسه مدينة روتسو الإيطالية.

مصرع شاب محاولة انقاذ الهاتق صورة سيلفي قمة الجبال هوس التصوير