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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا .. فناربخشة يعلن التعاقد مع عمر فايد مدافع المقاولون

عمر فايد
عمر فايد
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أعلن نادي فنربخشة التركي، التعاقد مع عمر فايد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد نادي فنربخشة التركي على اتفاقه مع المقاولون العرب لضم عمر فايد، على أن يصل اللاعب إلى تركيا في الساعات المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية.

وكانت الفترة الماضية شهدت تردد أنباء عن رغبة النادي الأهلي في ضم عمر فايد من المقاولون العرب، ولكن مصادر داخل الأهلي نفت الأمر تمامًا عبر كل الكوورة.

ونال عمر فايد إعجاب الأندية الأوروبية في ظل المستوى المميز للاعب مع ناديه ومنتخب مصر للشباب على مدار الفترة الماضية.

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