مدبولي يتابع مع وزير الزراعة جهود تنمية الثروة الحيوانية

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الجهود الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية.



واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع البتلو، المُخصص لصغار المُرَبِين، حيث أشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتوسع في هذا المشروع، مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي، لما لذلك من مردود عالٍ على توفير الاحتياجات المحلية من اللحوم، وضبط الأسعار ومنع الاحتكار، لافتاً إلى أن حجم إجمالي تمويل المشروع القومي للبتلو بلغ حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه.



وأوضح وزير الزراعة أن حزمة الحوافز التشجيعية لصغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو، تضمنت تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المزارع وتشغيلها، وتوفير تأمين منخفض على الرؤوس بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية لتشجيع صغار المربين على هذه الخطوة لتعويضهم في حالة النفوق، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني المجاني وتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين لدراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على تذليلها، مع قيام الوزارة بتنفيذ برنامج لتحسين السلالات بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخول لصغار المربين، وذلك عبر استيراد عِجلاَت عِشَار عالية الإنتاجية وكذلك استخدام التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات المحلية بتهجينها بالسلالات المستوردة مما ساهم في زيادة إنتاجية الأبقار المحلية وكذا زيادة معدل تحويل اللحم لعجول التسمين.



وأكد السيد القصير حرص الوزارة على توفير كافة جوانب الرعاية البيطرية لمشروعات الثروة الحيوانية وتدبير الأمصال واللقاحات، مع تنفيذ قوافل بيطرية للتوعية والإرشاد لصغار المُرَبين، موضحاً أنه تم تنفيذ 392 قافلة بيطرية علاجية في 308 قري على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 12 أغسطس 2023، حيث تم خلالها الكشف والعلاج بالمجان لنحو 265 ألف رأس حيوان، ونحو 155 ألف طائر.



كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، والتي تعتبر المنفذ التسويقي لصغار مربي الماشية، مشيراً إلى أنه لتنفيذ هذا الغرض تم توفير قروض ميسرة، وتدبير الآلات والمعدات من وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بهدف إحداث قيمة مضافة وضمان جودة وسلامة الألبان لتشجيع صغار المربين على التوسع في تربية ماشية اللبن وسهولة التسويق، بما يؤدي إلى رفع مستوى جودة الألبان، وزيادة دخول صغار مربي ماشية اللبن وأصحاب مراكز تجميع الألبان.



وفي هذا الإطار، أضاف الوزير أنه تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 241 مركزاً لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 41 منفذاً في المجمعات الزراعية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

