افتتاح مركز بث تليفزيوني جديد بماسبيرو للعمل بنظام الـ HD

أعلن خالد الاتربى، رئيس القناة الفضائية المصرية، أنه تم افتتاح مركز البث (الاتوميشن) بالدور الثاني بمبني ماسبيرو للعمل بنظام فائق الجوده HD حيث يتم بث القناة الثانية من خلاله و ذلك مرورا بمراحل تجهيز المحتوي للمواد المذاعه (دراما - برامج - افلام … ) وأرشفتها وذلك بطريقه اوتوماتيكيه باستخدام احدث النظم التكنولوجيه الرقميه ذات الكفاءه العاليه مما له تأثير واضح علي تحسين جوده البث للقناه الثانيه وشملت الخطه تدريب الساده المخرجين اللذين يقومون بتشغيل النظام الجديد بكفاءه مشهوده وتدريب الساده المهندسين لعمل الصيانه و التجهيزات اللازمه بكفاءه واتقان وتم اعطاء اشاره البدء للبث من المركز بنجاح

كذللك بث القناه الفضائيه المصريه الثانيه الموجه الي امريكا life xtream لمساعدتها عبر الانترنت تمشيا مع وسائل البث الحديثه وتماشيا مع التطوير في وسائل المشاهده .

واضاف الاتربى ان تطوير المحتوي الاعلامي و التقنى الذي تبثه قنوات التليفزيون المختلفة، تحت إشراف الإعلامية نائلة فاروق رئيسة التليفزيون المصرى ، بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي والمحلي والحفاظ علي هوية مصر الوطنية ودعم الشخصية المصرية بداية من تطوير برامج القناة الفضائية المصرية وانتاج اعمال برامجية جديدة تدعم الدولة المصرية ، و يحقق نجاح لمسيرة اعلام الدولة في الجمهورية الجديدة بالتواجد والمتابعة المستمرة