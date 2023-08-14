حبس عصابة سرقة السيارات بمنطقة التجمع الأول

أمرت النيابة العامة، حبس عصابة سرقة السيارات في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة سيارة شقيقه بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب" وواقعة سرقة سيارة أخرى، وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، وأقر بتصرفه فى السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة محل الواقعة الأخرى.

باستدعاء المجنى عليهما.. تعرفا على السيارتين واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.