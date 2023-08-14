بالفيديو.. تفاصيل افتتاح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة ببورسعيد

كشف المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، تفاصيل افتتاح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في محافظة بورسعيد، قائلًا: "لأول مرة ننظم البطولة الأفريقية للأندية بمشاركة نحو 9 أندية وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد".

وأضاف "حسين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "هذه البطولة ستكون بروفة لدورة الألعاب الأفريقية وستكون مؤهلة لبطولة الألعاب الأولمبية، فقط لدينا في بطولتنا 5 ألعاب غير أولمبية مثل كرة السرعة".

وتابع: "مشاركة كرة السرعة في بطولة مجمعة شيء مبشر لإدراجها في دورة الألعاب الأولمبية بالقريب العاجل".

وأكد رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة: "لدينا قاعدة واسعة من ممارسي هذه اللعبة كما أن الاتحاد المصري ينظم عددا كبيرا من البطولات والفعاليات وهو ما جعل اللعبة تنتشر في مصر على نطاق واسع ومنحها أفضلية واضحة على الدول الأخرى".