رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف تفاصيل المتحور الجديد لفيروس كورونا

علق الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية، على انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، قائلا إن هناك 600 متحور ظهروا منذ نشأة الفيروس وآخرها المتحور المنتشر حاليا وهو ليس خطيرا ، وقوة انتشاره في المرتبة الثانية بعد المتحور السابق له.

واضاف الدكتور فؤاد عودة ، عبر مكالمة "زووم " لبرنامج " هذا الصباح " على فضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا انتشر حتى الان في ٦٠ دولة ، وهو يختلف عن المتحورات السابقة في قوة الاعراض ، موضحا ان هذه الاعراض هي التهاب بالحلق ، وسيلان الانف ، ووجع العضلات، بينما الاعراض غير المنتشرة بشكل كبير هي ارتفاع الحرارة ، وضيق التنفس ، وفقدان حاسة الشم.

كما تابع رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية، ان قوة هذا المتحور تكمن في قدرته على الهروب من المناعة ، وهو قوي في الانتشار، موضحا ان فعالية لقاحات كورونا الموجودة اصبحت ضهيفة مع المتحورات الجديدة.