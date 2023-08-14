الأرصاد: طقس حار رطب نهارا واستمرار التحسن في الأحوال الجوية.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استمرار في التحسن في الأحوال الجوية على مستوى أنحاء الجمهورية سواء اليوم وعلى مستوى الأيام القادمة وحتى مطلع الأسبوع القادم، مشيرًة إلى أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها.

وقالت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن البلاد يؤثر عليها أيضًا امتداد للمنخفض الجوي والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وهو ما نلاحظه في فترة الصباح ويحجب جزء من أشعة الشمس ويساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير، كما أن المنخفض الجوي يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام والعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة الظهيرة تكون 33 درجة مئوية، ونحسها وكأنها 35 و36 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة.

وأكدت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على بعض المناطق في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومع انخفاض درجات الحرارة يحدث انخفاض في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، بجانب نشاط نسبي للرياح وسرعاته ما بين 30 و35 كم في الساعة.

وأردفت، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية في بعض أجزاء اليوم، على مناطق، جنوب سيناء، وأن تلك الأمطار لن تؤثر على الحياة اليومية، موضحًا أن هناك اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر، و المتوسط، وأن حركة الملاحة و الصيد متاحة، ولكن في العمق هناك أمواج، وعلينا توخي الحذر.

وحذرت المواطنين من تكون الشبورة المائية، في الساعات الصباحية، مؤكدة أن الشبورة موجودة حتى الساعة الـ 7 و8 صباحًا.