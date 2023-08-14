3 أسباب تؤجل تجديد عقد عمرو السولية

قرر مسئولو النادي الأهلي إحالة ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يملك الكلمة العليا فيما يتعلق باللاعبين.

وينتهي عقد عمرو السولية مع القلعة الحمراء نهاية الموسم المقبل بعدما جدد عقده في صيف 2021 لمدة 3 مواسم حتى نهاية الموسم الحالي 2023 - 2024.

وكشفت مصادر داخل الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن السويسري مارسيل كولر رفض التسرع في تجديد عقد عمرو السولية في الوقت الحالي وطلب تأجيل هذا القرار.

وأضاف المصدر أن قرار “كولر” تضمن عدة أسباب لتأجيل تجديد عقد السولية، على رأسها كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة وابتعاده عن المباريات كثيرا بالإضافة لكبر سن اللاعب الذي تخطي الـ34 عاما.

وأشار المصدر إلى أن فرص السولية في المشاركة بالتشكيل الأساسي أصبحت صعبة بعد التعاقد مع إمام عاشور وعودة كريم نيدفيد من الإعارة إلى جانب الثلاثي أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد القندوسي الذي يتمسك كولر باستمراره.