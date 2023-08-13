غزل المحلة يتعاقد مع أحمد مجدي لدعم مركز الهجوم

أعلن نادي غزل المحلة عن الصفقة الثامنة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب أحمد مجدى في صفقة أنتقال حر .

ووقع أحمد مجدى على عقود أنضمامه لمدة موسمين مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

كما حصل غزل المحلة على توقيع أحمد عبدالحميد "قطة" لاعب فريق فيوتشر لدعم مركز خط الوسط في صفقة أنتقال حر .

ووقع أحمد عبدالحميد "قطة" على عقود أنضمامه لمدة ثلاث سنوات