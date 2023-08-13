إمام مسجد المصطفى بشرم الشيخ يحصد المركز الثالث بمسابقة الخطيب المثالي بالأوقاف

فاز الشيخ محمد علي محمد الشاذلي، إمام وخطيب مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ، بالمركز الثالث في مسابقة الخطيب المثالي لهذا العام والتي أطلقتها وزارة الأوقاف.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أو الوعاظ أو خطباء المكافأة.

وتتضمن المسابقة 3 جوائز رئيسية، الأولى 30 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80%، والثانية 20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75%، والجائزة الثالثة 15 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% .

بالإضافة إلى 10 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد اعتمد عشرة مساجد جديدة جرى حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ، ليصبح إجمالي ما جرى اعتماده حتى الآن ( 12 ) مسجدًا، من بينها مسجدان في محافظة جنوب سيناء وهما مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، ومسجد الروضة بمدينة طور سيناء.

وجاء الاعتماد بناءً على تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وعلى الزيارات الميدانية للجنة.

يعد مسجد الروضة أكبر مسجد بمدينة طور سيناء حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه، ويخدم المسجد منطقة توشكي وأحياء المروة والروضة ومبارك الجديد.

كما يعد مسجد الصحابة، بمدينة السلام شرم الشيخ، إحدى التحف المعمارية التى يتخذها السائحون قبلة لهم عندما تطأ أقدامهم مدينة شرم الشيخ، حيث أنشئ المسجد بمنطقة السوق التجارى القديم ووضع حجر الأساس له فى ١٠ يناير ٢٠١١ وجرى افتتاحه فى ٢٤ مارس ٢٠١٧ ليصبح أحد معالم المدينة السياحية، أقيم المسجد على مساحة ٣ آلاف متر، بتكلفة بلغت ٣٠ مليون جنيه، ويشتمل على مئذنتين ارتفاع كل منهما ٧٦ مترا، وعدد كبير من القباب، ويستوعب أكثر من ٣ آلاف مصل، ويصل ارتفاع صحنه الرئيسى إلى ٣٦ مترا على مساحة ١٨٠٠ متر ويسع ٨٠٠ مصل، وداخله رواق به مظلتان للصلاة، و٣٦ دورة مياه، هذا بجانب المبانى الخدمية والوحدات التجارية التى تعمل كوقف للمسجد، ليكون بذلك مسجد الصحابة ثانى أكبر المساجد فى مدينة شرم الشيخ بعد مسجد المصطفى.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

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