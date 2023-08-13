تقارير.. السعودية تستضيف السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة 15 سبتمبر

كشفت تقارير صحفية سعودية أن المملكة العربية السعودية ستستضيف بطولة كأس السوبر الإفريقي 2023 بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة “البلاد” السعودية، أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في إحدى الملاعب التي سوف يتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يقام لقاء السوبر الأفريقي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف يوم 15 سبتمبر المقبل، وإذا تعذر إقامته في الطائف، فسيكون بنفس التاريخ ولكن على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” حدد في وقت سابق الأول من شهر سبتمبر موعدًا مبدئيًا لإقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، ولكن حسب تقرير الصحيفة السعودية، فإنه سيتم تعديله إلى منتصف الشهر المقبل ليتم استضافته بالمملكة.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي بعد تتويجه بدوري ابطال افريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بالفوز على الوداد المغبي، بينما فاز اتحاد العاصمة الجزائري بلقب بطولة الكونفدرالية الافريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني