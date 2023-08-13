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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق 12 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.
جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.
وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر أجرى جولة مرورية على 147 منشأة ، تشمل 32 عيادة غير مرخصة و 8 مستشفيات  وعيادات تخصصية، و 23 مركزاً طبياً و معملاً.

و أضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 8 منشآت لعدم استيفاء الاشتراطات، وإصدار قرارات إغلاق لـ 12منشأة، وإعادة فتح 5 منشآت أخرى علاوة على فحص 3 شكاوى. 
وأشار   فؤاد ، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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إدارة العلاج الحر حياة كريمة للمواطنين دكتور خالد عبد الغفار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية