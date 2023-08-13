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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الزعيم عادل إمام يتصدر تريند "جوجل" بعد شائعة اعتزاله

عادل إمام
عادل إمام
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تطال الفنان الكبير عادل إمام العديد من الشائعات خاصة خلال فترات غيابه عن الجمهور، فقدم الزعيم آخر أعماله الدرامية مسلسل "فلانتينو" عام 2020 ضمن موسم دراما رمضان. 
 

وتصدر الزعيم التريند على محرك البحث جوجل بعد تداول أنباء عن اعتزاله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
 

وأعرب المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، عن استيائه من كم الشائعات والأخبار الكاذبة التى تروج من وقت لآخر وتتعلق بصحة الفنان عادل إمام. 
 

وأضاف إمام فى تصريحات سابقة لـ “البوابة نيوز” أن الزعيم بخير وبصحة جيدة ويستعد لعمل فنى جديد وما يحدث من شائعات حوله  ما هو إلا مجرد شو إعلامى يبتعد عن المهنية والمصداقية. 
 

وأضاف: “بصراحة من كثرة انزعاجى واندهاشى كل كام يوم شائعة مرض عن الزعيم شائعة وفاة وشائعة كورونا زهقت بصراحة مش بالطريقة دى هو فى إيه يا جماعة فقررت عدم الرد لكن أرجع وأقول مينفعش بصراحة بقينا مش عارفين نقول إيه ولا نعمل إيه وليه بتتمنوا حاجة وحشة لعادل إمام بصراحة مش فاهم لكن ربنا يهدى الجميع والحمد لله على كل حال”.


يعد مسلسل فلانتينو آخر أعمال عادل إمام، وعرض العمل في موسم رمضان 2020، وضم العديد من الفنانين، أبرزهم: الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، هدى المفتي، عمرو وهبة، طارق الإبياري، وغيرهم.

عادل إمام تريند جوجل اعتزال