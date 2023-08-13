أستاذ دراسات دولية يكشف هدف زيارة نائب رئيس تايوان لأمريكا

قال الدكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية، إن الهدف من زيارة نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة الأمريكية هو إزعاج الصين، والاستثمار السياسي، والابتزاز المطلوب من الصين من خلال ورقة تايوان.

و أضاف الشاهر خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الصين تعتبر تايوان قضية مصيرية، خاصة أنها جزء من الأرض الصينية، والشعب الصيني، لكن بالنسبة للولايات المتحدة هي ورقة تسعى لاستثمارها واستغلالها مع بكين.

وتابع: “الولايات المتحدة تحاول أن تتعامل مع الصين من موقع القوة، أي من خلال سياسة الإملاء، فهي تحاول أن تقول للصين عليكم أن تقطعوا علاقاتكم مع روسيا، وأن تلتزم بمجموعة من الأمور، وأن تقطعوا العلاقة مع كوريا الشمالية، ولكن لا يوجد مقابل”.