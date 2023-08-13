ارتفاع ضحايا حادث كفر شكر إلى 5 وفيات من أسرة واحدة

ارتفع اليوم عدد ضحايا حادث تصادم نقل وملاكي علي طريق البر الشرقي بطريق بنها المنصورة عند كفرشكر عقب إعلان وفاة مصاب الحادث ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 5 أشخاص من عائلة واحدة من أبناء قرية سنتماي مركز ميت غمر ليلحق الضحية الأخيرة بشقيقه وشقيقته وشقيقين آخرين من أبناء عمه والذين لقوا مصرعهم جميعًا في الحادث.

تلقى المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر إخطارا من مستشفي كفر شكر التخصصي بوفاة مهاب طاهر أبو سريع ليلحق بشقيقه وأبناء عمومته متأثرًا بإصابته في حادث تصادم نقل وملاكي أسفر عن مصرع شقيقيه واثنين من أبناء عمومته وجميعهم من مستقلي الملاكي وكانوا عائدين من حفل تخرج أحدهم بأحد الجامعات.

كان شهد طريق البر الشرقي بكفر شكر، اليوم الأحد، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع وإصابة 5 من عائلة واحدة من محافظة الدقهلية، خلال عودتهم على الطريق لمحل إقامتهم بقرية سنتماي مركز ميت غمر.

جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر وصرحت جهات التحقيق بدفن المتوفيين والاستعلام عن حالة المصاب.

وتبين مصرع روان ناصر أبو سريع التهامي وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي، فيما أصيب مهاب طاهر أبو سريع التهامي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا ومصاب.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 4 شباب وإصابة الخامس، وجرى نقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى كفر شكر في حالة حرجة، والجثث للمشرحة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والتي صرحت بدفن جثث الضحايا وطلب التحريات.