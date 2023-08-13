برنامج تدريبي عن التحول الرقمي لطلاب الجامعات بالوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بالتعاون مع قطاع التعليم بالمحافظة برنامجًا تدريبًا بالمجان عن التحول الرقمي في مركز الداخلة.

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بمركز الداخلة، إنه جرى إطلاق البرنامج التدريبي عن التحول الرقمي مجانا للخريجين وطلاب الجامعات (level1) وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالداخلة ومركز التطوير التكنولوجي بمدينة" موط" وأمانة التعليم بأمانة الحزب بالمركز لمدة 5 أيام بقاعة التدريب بمركز التطوير التكنولوجي.

أضاف عبد الغني، أن البرنامج يتولى التدريب فيه مدربون معتمدون لدى شركة مايكروسوفت ووزارة الاتصالات ويستهدف التدريب طلاب الجامعات والخريجين بهدف اكتساب مهارة الحاسب الآلي لدى المتدربين كمستوى أول في برامج : الويندوز- الورد- الباوربوينت – الإكسل لتأهيلهم لسوق العمل.

برنامج تدريبي عن التحول الرقمي بالمجان في الوادي الجديد (1)

برنامج تدريبي عن التحول الرقمي بالمجان في الوادي الجديد (2)

برنامج تدريبي عن التحول الرقمي بالمجان في الوادي الجديد (3)

برنامج تدريبي عن التحول الرقمي بالمجان في الوادي الجديد (4)

برنامج تدريبي عن التحول الرقمي بالمجان في الوادي الجديد (5)

برنامج تدريبي عن التحول الرقمي بالمجان في الوادي الجديد (6)

برنامج تدريبي عن التحول الرقمي بالمجان في الوادي الجديد (7)

برنامج تدريبي عن التحول الرقمي بالمجان في الوادي الجديد (8)