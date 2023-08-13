منتخب اليد للناشئين يواجه كرواتيا فى لقاء تحديد برونزية بطولة العالم

يواجه منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2004 نظيره الكرواتي، صاحب الأرض والجمهور، فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى لقاء تحديد صاحب برونزية بطولة العالم المقامة فى كرواتيا.

تأتى منافسةمنتخب اليد على البرونزية بعد الخسارة من الدنمارك الجمعة فى مباراة نصف النهائى بنتيجة 39/35.

وتضم قائمة اسماء اللاعبين كلا من: يوسف ناجى - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدى - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

كما ضمت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كرام كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة و محمد الالفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية و وائل عبد العاطى مدرب الفريق و الكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق و محمد عبد المنعم مدير ادارى وحازم حامد محلل فنى والدكتور رومانى نبيل اخصائى علاج طبيعي.