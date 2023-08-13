ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في هاواي إلى 89 شخصا

الأحد 13/أغسطس/2023 - 09:00 ص

أعلن قائد شرطة مقاطعة "ماوي" جون بيليتيه ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات التي تجتاح المقاطعة في جزر هاواي الأمريكية إلى 89 شخصا.

وقال بيليتيه - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إنه تم التعرف على شخصين فقط حتى الآن من بين الـ89 شخصا الذين عثر على رفاتهم في أنقاض حرائق الغابات في مقاطعة "ماوي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس الأول (الجمعة) هذه الحرائق كارثة طبيعية وأفرج عن مساعدة فيدرالية عاجلة لتمويل الإغاثة وإعادة الإعمار ف والإيواء الفوري للمتضررين.

