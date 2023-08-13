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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في هاواي إلى 89 شخصا

حرائق الغابات
حرائق الغابات
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 أعلن قائد شرطة مقاطعة "ماوي" جون بيليتيه ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات التي تجتاح المقاطعة في جزر هاواي الأمريكية إلى 89 شخصا.
وقال بيليتيه - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إنه تم التعرف على شخصين فقط حتى الآن من بين الـ89 شخصا الذين عثر على رفاتهم في أنقاض حرائق الغابات في مقاطعة "ماوي".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس الأول (الجمعة) هذه الحرائق كارثة طبيعية وأفرج عن مساعدة فيدرالية عاجلة لتمويل الإغاثة وإعادة الإعمار ف والإيواء الفوري للمتضررين.
 

مأوى جزر هاواي حرائق الغابات