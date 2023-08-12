الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يقسو على أستون فيلا بخماسية

قسى فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، على ضيفه أستون فيلا بنتيجة ثقيلة، حيث فاز عليه بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024.

تقدم الإيطالي ساندرو تونالي، الوافد الجديد لفريق نيوكاسل في الميركاتو الصيفي الحالي، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وتعادل أستون فيلا في الدقيقة 11 عن طريق موسى ديابي، ليسجل السويدي ألكسندر إيزاك هدفين متتاليين للماكبايس في الدقيقتين 16 و58، قبل أن يضيف كالوم ويلسون الهدف الرابع في الدقيقة 77، ليختتم هارفي بارينيس الخماسية في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة، خطف نيوكاسل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي وبرايتون وأرسنال وفولهام وكريستال بالاس بفارق الأهداف، بعد الخماسية على أستون فيلا، وذلك برصيد 3 نقاط لكل منهم في الجولة الأولى من البريميرليج.