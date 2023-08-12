خبير سياحي: مدينة العلمين إنجاز لفت أنظار العالم

قال الخبير السياحي عبد الحكيم النهري، عضو غرفة المنشآت الفندقية السابق بمحافظة مطروح، إن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والمقامة تحت شعار "العالم علمين" جذبت قطاع كبير من السائحين المحليين والعرب للمدينة، ولكن ينقصها التسويق الخارجي الجيد خاصة بمنطقة الخليج، مقترحا بدء حملة ترويجية موسعة ومبكرة للمهرجان في نسخته المقبلة، ويتم إطلاقها في الأسواق العربية والعالمية.

وأضاف النهري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مدينة العلمين الجديدة باتت وجهة مفضلة لسياحة الأعمال، ذات معدل الإنفاق المرتفع، حيث تضم المدينة العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية المختلفة، علاوة على كونها مقصدا سياحيا ترفيهيا عالمي، تناسب تلك الفئة.

وأشار إلى أن العلمين الجديدة شهدت طفرة سياحية وعمرانية خلال مدة زمنية قصيرة، في إنجاز يحسب للدولة المصرية الجادة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية مختلفة ومتنوعة في مصر، مشيرا إلى أن "العلمين" تمثل نقلة حضارية ونوعية بالساحل الشمالي لم يكن أحد يتخيلها، فقد ظلت هذه المنطقة صحراء لعقود طويلة حتى امتدت لها يد التعمير وباتت وجهة فريدة مطلة على البحر المتوسط تنافس الوجهات الأوروبية.

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة تشهد إنشاء مشروعات وأبراج بطراز متميزة تمت إقامتها فى فترة قصيرة مما يمثل انجاز غير مسبوق مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهود كبير لتحقيق الاستغلال الأمثل من منطقة الساحل الشمالي.

وشدد عبد الحكيم على ضرورة التوعية بأهمية قطاع السياحة لتنشيط الاقتصاد القومي من خلال تكثيف البرامج السياحية في القنوات التلفزيونية وايضا زيادة جرعات المناهج المختصة بزيادة الوعي السياحي في التعليم المدرسي فضلا عن ضرورة تطوير الكوادر البشرية بقطاع السياحة.