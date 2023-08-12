المشدد 5 سنوات للمتهم بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، عاطل لإدانته بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة الأميرية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم قيامه بالتزوير في محررات رسمية وتقليد أختام منسوبة لجهات حكومية وجعلها على غرار الصحيحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم يقوم بتزوير أوراق ومحررات رسمية للأشخاص الذين لهم موانع الحصول على تلك الأوراق بطريقة مشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الأميرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم باتخاذ دائرة القسم وكرًا للممارسة نشاطه الإجرامي بالتزوير في محررات رسمية وجعلها على غرار الصحيحة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم التقابل مع المتهم وبحوزته الأدوات التي تستخدم في عمله الإجرامي، وتم إلقاء القبض عليه واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.