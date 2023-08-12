قريبا.. تفعيل قرار استثمار 10% من أموال حماية المستثمر في البورصة

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ، إن العمل يجري حاليا على استكمال بناء مقر البورصة بالعاصمة الإدارية والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال 3 سنوات.

وكشف الدكاني في تصريح على هامش مؤتمر البورصة في الساحل عن قرب انتهاء صندوق حماية المستثمر من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء تفعيل قرار استثمار 10% من أمواله في البورصة المصرية.

وذكر إنه يتم العمل حاليا على اختيار عدد من الشركات ذات الملاءة المالية القوية والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية تمهيدا لإطلاق مؤشر يعمل وفقا لمبادئ الشريعة

وأضاف إنه سيتم صناعة براند للمؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف ترويجه عالميا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تفضل الاستثمار في هذا النوع من الأدوات المالية.

وأكد الدكاني على أنه يعمل على تنويع الأدوات المالية أمام المستثمرين بهدف تنشيط البورصة وزيادة التداولات وجذب استثمارات جديدة إلى السوق، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق ادوات مالية خاصة بالقطاع العقاري بالإضافة الى دراسة إطلاق صندوق للاستثمار في الشركات الناشئة، على غرار صندوق الذهب الدي تم إطلاقه منذ فترة، كما تسعى لإطلاق بورصة المشتقات والعقود.

وأشار الدكاني إلى أن الفترة المقبلة سيتم العمل على تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر إن إدارة البورصة تفاضل حاليا بين عدد من أفضل أنظمة التداول العالمية للتعاقد معها العام المقبل، كما تستهدف اطلاق مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أنه يتم المفاضلة حاليا بين نظامين للتداول لبدء تطبيق في 2024 ، وهو ناسداك أومكس لاستخدام نظام X-Stream للتداول والمطبق حاليا لكنة سينتهي العام المقبل أو نظام ميلينيوم ببورصة لندن .