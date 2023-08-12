عضو بفريق للحفريات: مصر غنية بآثار ما قبل التاريخ

قال الدكتور عبد الله جوهر، عضو فريق "سلام لاب" لـ الحفريات الفقارية، إن مصر غنية بتراثها الحضاري والثقافي والفرعوني، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف أن مصر أغنى بكثير في حياة ما قبل التاريخ.

وأضاف "جوهر" عبر تقنية زووم ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن فريق سلام لاب للحفريات على مدار 10 سنوات هو أول فريق يعمل على دراسة التراث الطبيعي والحفريات الفقارية في ربوع الشرق الأوسط، وتعد هذه علامة فارقة في تاريخ هذا العلم.

وتابع عضو فريق "سلام لاب" للحفريات الفقارية، أن الدكتور هشام سلام (مؤسس المركز) يضع معايير قوية للغاية في اختيار الكوادر القادرة على مواكبة هذا العلم ومن أهم الشروط أن يكون من الشباب؛ وذلك بسبب أن ظروف العمل في مجال الحفاريات الفقارية لا يعتبر سهلًا، ويظهر ذلك من خلال الرحلات التي تستمر لأسابيع بل لشهور من أجل الحصول على الحفرية، ومن ثم العمل عليها لسنوات متتالية.