وزير الري يتابع إجراءات تطبيق السلامة المهنية بمشروع مجموعة قناطر ديروط

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض إجراءات تطبيق نظام السلامة المهنية بمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم بأن مشروع قناطر ديروط يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية.

وتم مؤخرا تنفيذ تدريب للعاملين بالمشروع على التعامل مع "حادث افتراضى" بحدوث انهيار لجزء من التحويلة الخاصة بحفرة الإنشاء نتيجة لحدوث انهيار في ستائر التحويلة، حيث تم تدريب العاملين على إخلاء الموقع بشكل سريع ومنظم بدون أى خسائر بشرية، كما يتم تدريب العاملين بشكل دورى على الإخلاء الآمن للموقع فى حال حدوث حرائق أو انهيار للسد المؤقت أو أى خطر قد يحدث للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم طبقا لخطة السلامة المهنية الموضوعة.

كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.

وأوضح أن الوزارة حريصة على تطبيق نظام السلامة المهنية فى جميع العمليات التى يتم طرحها بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، مع توفير عناصر السلامة المهنية المناسبة مثل (توفير الإسعافات الأولية أو سيارة إسعاف طبقا لحجم العمل بالموقع - توفير ملابس السلامة المهنية للعاملين - استخدام دائرة اتصالات داخلية بالموقع لاستخدامها حال تواجد العمال بأماكن غير مرئية أو لا تتواجد بها شبكات للمحمول - استخدام الحبال الواقية حال التواجد بأماكن مرتفعة للحماية من السقوط).

الجدير بالذكر أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تصل إلى حوالى ٢٠%، حيث يجرى التجهيز لصب الخرسانة المسلحة لزوم الحوائط بقنطرة فم بحر يوسف، وذلك بعدما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لزوم الأساسات، كما تم نهو الجسات التأكيدية واختبارات الموقع وجار عمل الاختبارات المعملية بقنطرة حجز الإبراهيمية، كما تجرى أعمال تركيب وتثبيت دليل البوابات والتجهيز لتنفيذ أعمال حماية القاع لقنطرة فم الديروطية.

ويُعد هذا المشروع الهام ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.