الفنون الشعبية تشعل ليالي قصور الثقافة بدمياط الجديدة ورأس البر

استمتع مصطافو رأس البر ودمياط الجديدة بافتتاح الأسبوع الثالث من مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عبر برنامج حافل بالمحافظات الساحلية يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وقدمت فرقة قنا للفنون الشعبية أمام جمهور رأس البر عروضا متنوعة منها: قصب السكر، القلل القناوي، التنورة، الفرح القناوي، العصا، تصميم وإخراج الفنان أحمد فؤاد، وقدمت الحفل سمر صابر، وذلك بحضور د. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط وجماهير غفيرة تفاعلت مع العروض.

وضمن الفعاليات التي تقام بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، كان جمهور المسرح الروماني بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة على موعد مع عرض مميز لفرقة الغربية للفنون الشعبية، وتضمنت الليلة استعراضات رحلة صوفية، قطر بلدنا، الحجالة، التنورة، أغاني شعبية، نغمة مصرية، حمص وحلاوة طنطا.

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