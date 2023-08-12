تشييع جنازة «محمود» ضحية الحرق بالبنزين على يد ميكانيكي في الدقهلية.. صور

شيع المئات من أهالي قرية ميت الكرما مركز طلخا محافظة الدقهلية، مساء الجمعة، جثمان الشاب محمود القصبي، 32 عامًا والذي راح ضحية على يد ميكانيكي بعدما قام بسكب البنزين عليه واشعل النيران في جسده وإيداعه بالمستشفى 4 أيام لتلقي العلاج ولقي مصرعه متأثرًا بإصاباته وذلك لخلاف على قيام المجني عليه بفتح ورشة لصيانة التكاتك على مقربة من الجاني.

خرج جثمان الشاب من مسجد المحطة بالقرية وسط هتافات الأهالي" لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله" صراخ وعويل والدته.

وجرى دفن جثمان الشاب بمقابر العائلة بالقرية وسط انهيار من زوجته وأبناءه مطالبين بالقصاص لحق نجلهم من الجاني.

وقالت والدة الشاب "محمود"، إن نجلها يعمل سائق توك توك وافتتح ورشة لصيانة وتشحيم مركبات التوك توك في القرية منذ فترة، ولديه طفلين ويتكفل بمصاريفهما ومتطلبات الأسرة، والمتهم يعمل بائع بنزين، ويوم الواقعة اعترض طريق ابنها أثناء استقلاله التوك توك الخاص به، وهدده بمنع بيع البنزين في القرية، وكان رد المجني عليه أنه يعمل فقط في تشحيم المركبات وإصلاحها داخل ورشته.

وأضافت والدة المجني عليه، أن المتهم تعدى على نجلها بالضرب، وكان يحمل في يده قداحة "ولاعة" وزجاجة بنزين سكبها عليه داخل التوك توك، ثم أضرم فيه النيران، وحاول نجلها الاستغاثة بالأهالي، وكانت النيران مشتعلة به ودخل محل أحذية وألقى صاحبه مياه باردة عليه، وحاول إطفاء النيران حتى فقد وعيه ونقلته سيارة الإسعاف للمستشفى.

وأكدت الأم أن نجلها افتتح ورشته الجديدة منذ أيام فقط، واعتقد المتهم أنه يضاربه في سعر بيع البنزين لسائقي مركبات التوك توك.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بإصابة شخص بحروق متفرقة بالجسم بعدما سكب شخص آخر عليه "بنزين" وأضرم فيه النيران، بقرية ميت الكرماء التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا برئاسة المقدم محمد فوزي زيدان، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ويدعى محمود عبدالله القصبي، 32 سنة، ميكانيكي، والمتهم ويدعي حماده خلاف،28 سنة، وتطورت المشادة بسبب الخلاف على بيع بنزين إلى مشاجرة قام على إثرها الجاني بسكب البنزين على المجني عليه وأضرم فيه النيران، ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات بالغة، وجرى نقل المصاب في حالة خطيرة للمستشفى العام بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، وتوفى متأثرًا بإصابته بعد 4 أيام من محاولات إنقاذه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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