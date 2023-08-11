الأوبرا تختتم فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالمسرح المكشوف.

أحيت مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى، حفلا بمناسبة العيد الثامن لتاسيسها، وسط حشد جماهيرى كبير، استضافت خلاله المنشد محمود التهامى، ومع الأصوات الندية والألحان الروحانية خلق منشدوها حالة من الصفاء الوجدانى، كما نجحت فى إرشاد الحضور إلى جوهر الترديد الصوفى المتمثل فى مناجاة الخالق وذكر شمائل النبى الكريم، إلى جانب التعبير عن مبادئ الإسلام السمحة، وذلك بكوكبة من أشهر الأغانى والمدائح وقصائد التراث الدينى كان منها: مدد یا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت، وأيا من بالوفا قد عودوني، وصلينا الفجر فين، وحلفت بسرك الأسمى، ويا نسيم الريح، والبردة، وإننا فقراء، وموسيقى فيلم "الرسالة" وتتر مسلسل "لا إله إلا الله"، وأكمل ضيف الحفل المنشد محمود التهامى المشهد بأداء هاتوا الدفوف للفرح، ومدد يا سيدة .