سفير روسيا في لندن: موقف دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يخدم أمريكا

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إن روسيا ترى موقف كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يخدم بشكل تام ما تريده أمريكا من الصراع الروسي الأوكراني، ويصعب الحديث عن حد فاصل عن مواقف الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة، فكلهم يحاولون بأن تتكبد روسيا خسائر كبيرة.

وأضاف «كيلين»، خلال لقاء ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية جمانة هاشم، اليوم الجمعة، أن العمل على تغيير توازن القوى في القارة الأوروبية يتم بما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: أوكرانيا تكبدت خسائر اقتصادية هائلة بعد دخولها في حالة الاستعداء مع روسيا، فالاقتصاد الأوكراني هبط بما يعادل 34%، كما أن التضخم يقترب من 40%، وهناك ركود في مجال الصناعة بما يعادل 34%، وفي مجال الاقتصاد الزراعي بنحو من 30 إلى 35% ويمكن القول الآن أن نسبة من الدخل الأوكراني يدفع لأمريكا والدول الأخرى المشاركة في الصراع.