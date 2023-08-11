رئيس دير الأنبا بولا يشارك فى رابع أيام نهضة العذراء بالسويس

احتشد أبناء كنيسة العذراء مريم فى محافظة السويس فى رابع ايام النهضة الروحية لصوم العذراء مريم، وبدأت النهضة بالصلاة والتمجيد والالحان الخاصة بالعذراء مريم مع زفة ايقونة القديسة مريم وسط فرحة وتهليل المشاركين.

قدم كورال " قيثارة البتول " باقة من الترانيم الروحية بحضور الانبا دانيال اسقف و رئيس دير الانبا بولا والأنبا بموا اسقف السويس والقمص انطونيوس ميلاد وكيل المطرانية كما شارك عدد من الاباء كهنة الايبارشية وخورس شمامسة الكنيسة

القى الانبا دانيال الكلمة الروحية بعنوان" فضائل امنا العذراء مريم " فهى بنيت حياتها على فضائل اساسية و هى اعلى و اعظم من الشاروبيم و السيرافيم و تشهد لعظمتها السماء و الارض بل لقد شهد لها الرب يسوع نفسه حين اختارها لكى يولد منها وتكون هى اما له و كيف انها دخلت فى تدبير خلاص العالم كله و تحدث نيافته عن عدة فضائل تميزت بها امنا العذراء مريم



