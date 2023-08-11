بدء مناورات بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند

بدأت القوات البحرية للولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا والهند مناوراتهم الدفاعية المشتركة "مالابار"، في سيدني، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها أستراليا المناورات الحربية وسط تزايد التدخل الصيني في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة أن دول المحيطين الهندي والهادئ الأربع، وهم جزء من إطار التعاون المعروف باسم الرباعية، سيجرون تدريبات مشتركة تشمل تدريبات بحرية والدفاع جوي حتى 21 أغسطس في ميناء سيدني وقبالة الساحل الشرقي لأستراليا بمشاركة حوالي ألفي فرد من بينهم حوالي 170 فردا يابانيا.