محمد صلاح: اختار نفسي بفريق الفانتازي وارتدي شارة القيادة (فيديو)

تحدث النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، عن اختياراته في لعبة «فانتازي بريميرليج» في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للعبة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكد صلاح أنه يختار نفسه دائما في لعبة فانتازي البريميرليج، كما أنه الأكثر تحقيقا للنقاط في اللعبة في كل موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

فانتازي الـ«بريميرليج».. لعبة تخيلية فى المقام الأول، تحظى باهتمام شديد من محبى الساحرة المستديرة، تعتبر الأكثر رواجًا بين عشاق ألعاب المحاكاة حول العالم، مستخدمها يستطيع اختيار تشكيل من 11 لاعبًا و4 لاعبين احتياط، وتحدد اللعبة التابعة لاتحاد كرة القدم الإنجليزي، أسعارًا افتراضية لكل لاعب، تتغير بالصعود أو الهبوط حسب مستواه فى المباريات الرسمية.

فانتازي

ووضع المسئولون عن لعبة فانتازي البريميرليج، أكثر من جائزة، حيث تمنح جائزة لصاحب المركز الأول فى الترتيب العام فى نهاية الموسم، وهى حضور مباراتين فى الدورى الإنجليزى فى مقاعد كبار الزوار، بالإضافة إلى رحلة لبريطانيا لمدة 7 أيام، وجهاز بلاى ستيشن 5، وحقيبة تشمل تى شيرت وكرة وأشياء أخرى، وهناك جوائز أخرى لصاحبي المركزين الثاني والثالث.

أجرى الحساب الرسمي للعبة الفانتازي مقابلة بالفيديو مع محمد صلاح، وظهر فيها الفرعون المصري مرتديًا قميص ليفربول، قائلًا عن سعره في اللعبة (12.5 مليون): «أريدكم تخفيضه لأن الجميع يريد ضمي إلى تشكيلتهم، ولكن أمر طبيعي أن يكون سعري مرتفع، فأنا أحقق أكثر عدد من النقاط كل موسم في الفانتازي».

وأضاف صلاح: «أنا أحقق أكثر عدد من النقاط كل موسم في الفانتازي لذا طبيعي أن يكون سعري غالي.. أريدكم تخفيضه لأن الجميع يريدونني في تشكيلتهم، لأنني أكثر مَن يحقق أكبر عدد من النقاط كل موسم، أليست هذه الحقيقة؟، هذا حقيقي».

وتابع: «اختار نفسي في فريقي بالفانتازي وأضع شارة القيادة على نفسي طوال الموسم في كل الأوقات ولا أنزعها».

عن اختياراته في فريقه بالفانتازي، علق محمد صلاح: «اختار دائما نفسي وأليسون بيكر، وواحدا بين أندرو روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد، لأن عليك اختيار 3 فقط من كل فريق، هذا هو فريقي، لا اختار من ليفربول، لكن هذا هو فريقي دائمًا».

وعن توقعاته للموسم الجديد، أنهى قائد منتخب مصر حديثه: «مَن سيسجل أكبر عدد من الأهداف في فريقي؟، سأختار نفسي، يجب أن اختار نفسي، والأهداف المصنوعة؟، سأختار نفسي أيضا بجانب كيفين دي بروين».

ويستعد محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول، لمواجهة تشيلسي في قمة الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، والتي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب استامفورد بريدج.