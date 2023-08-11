صحف عالمية تحتفى باكتشاف مصرى لحفرية حوت عمره 41 مليون سنة.. صور

احتفلت وسائل الإعلام العالمية باكتشاف فريق علمى من مركز الحفريات بجامعة المنصورة لحفرية حوت عاش قبل 41 مليون سنة، حيث أبرزت صحف ذا جارديان، والاندبدنت وشبكة CNN، التغطية الإعلامية للاكتشاف المصري الكبير.

وسلطت وسائل الإعلام الضوء على إنجاز مركز الحفريات بجامعة المنصورة الذى اكتشف حفرية حوت أطلق عليه اسم "توت سيتس"، وهو نوع من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة.

معلومات عن حوت "توت سيتس"

حوت "توت سيتس" يعد الجد الأكبر للحيتان والدلافين التي تعيش اليوم، وأحد أقدم حفريات الحيتان مائية المعيشة في أفريقيا، ويبلغ طوله نحو 2.5 متر ووزنه حوالي 187 كجم، وسمي الحوت "توت سيتس" على شرف الملك "توت عنخ آمون" لإبراز الهوية المصرية.

الحوت "توت سيتس" كان ملكا للبحار القديمة في وقته، وتم إحياء ذكرى اكتشاف مقبرة الملك الصغير قبل قرن من الزمن، وتزامنا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة، ويرتبط صغر حجمه بالاحتباس الحراري القديم آنذاك.

ويؤكد اكتشاف الحوت "توت سيتس" أن منطقة الفيوم كانت أحد أهم مناطق توالد وتكاثر الحيتان القديمة، وربما هاجرت الحيتان القديمة إلى منطقة الفيوم من كل بحار العالم.