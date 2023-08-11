"8 الصبح" يرصد فعاليات مهرجان العلمين بحضور "مسار إجباري ومسلم"

رصد برنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية الـ“دي إم سي” آخر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث نقلت مراسلة الـ dmc سالي طراد فعاليات اليوم بالعلمين في المجال الفني والترفيهي والرياضي والتثقيفي.

ووصفت طراد، الممشى السياحي بمدينة العلمين بأنه على طول 14 كيلومترا أمام منطقة أرينا العلمين ووجود البحر بجانب الممشى ليزيد الإقبال عليه، واليوم يضم 3 مسابقات مهمة منهم الجري وركوب الدراجات والسباحة، لافتة إلى أن جميع الأعمار المختلفة متواجدة داخل فعاعليات العلمين اليوم مشاركين في نشاط الجري.

وذكرت مراسلة الـdmc، أنه بالأمس أقيم حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، وشهد الحفل حضور متنوع من جميع الدول، للاستمتاع لحفلة الموسيقار عمر خيرت، وأيضا حفل للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة.

واليوم تشهد العلمين إقامة حفل فرقة مسار إجباري، والفنان رضا البحراوي، والفنان مسلم، متواجدين اليوم في منطقة أرينا العلمين ويتم التجهيزات لحفلات اليوم من الصباح الباكر، لاستقبال أكبر عدد من الجمهور.

https://www.facebook.com/watch/?v=591944619800120