اليابان: تعزيز العلاقات مع الكونغو الديمقراطية من خلال مشاريع التنقيب عن المعادن

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 11:01 ص

/ أكدت اليابان أنها تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال مشاريع التنقيب عن المعادن والتبادلات التجارية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ أن وزير الاقتصاد والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا زار العاصمة الكونغولية كينشاسا أمس الخميس وحضر حفل توقيع مشروع التنقيب عن المعادن بين المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة ووزارة التعدين الكونغولية.

ويهدف المشروع إلى التنقيب عن معدن الكوبالت والليثيوم باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات بالإقمار الصناعية وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة.

والتقى نيشيمورا برئيس الوزراء الكونغولي سما لوكوندي واتفق المسؤولان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى أن تقوم اليابان بإيفاد بعثة تجارية من القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمار.

كان وزير الاقتصاد والصناعة الياباني قد بدأ يوم الأحد الماضي جولة خارجية تشمل 5 دول أفريقية تهدف إلى تمهيد الطريق نحو توفير إمداد مستقر وآمن من الموارد المعدنية من تلك الدول.

جدير بالذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي المنتج الأول عالميا للكوبالت الذي يعد معدنا أساسيا في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية إذ تبلغ حصتها العالمية نحو 70%.