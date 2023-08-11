الخارجية الروسية تنفي مزاعم تأميم الأصول الأجنبية للشركات الراغبة في العمل بموسكو

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 09:25 ص

أكد مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي، أن الشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل في روسيا وتمتثل للقوانين ليست معرضة لأي خطر.

وقال بيريتشيفسكي، وفقا لقناة (روسيا اليوم): "أود أن أؤكد أن الشركات التي لا تزال مهتمة بمواصلة عملها بنزاهة في بلدنا والامتثال للتشريعات الروسية ليست في خطر على الإطلاق"، مشيرا إلى أن الدول الغربية تلجأ إلى مختلف أنواع التلاعبات لإجبار رجال الأعمال على مغادرة السوق الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادى الدولى، إنه إذا أرادت الشركات الأجنبية العودة إلى روسيا، فلن تغلق سلطات البلاد الباب أمام أحد، وستخلق الظروف الملائمة لهم.